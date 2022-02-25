Москва, 25 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Самые болезненные последствия антироссийских санкций — это репутационные потери РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая пообещала «изуродовать экономику России» и затормозить ее развитие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы не первый раз слышим такие заявления, — сказал Остапкович. — Обама в свое время заявлял, что российская экономика разорвана в клочья. Это трендовая риторика. С нашими резервами «изуродовать» российскую экономику невозможно. Кроме того, надо учитывать большое количество трудовых ресурсов внутри страны. Так что санкции изуродовать не изуродуют, но нанесут удар по экономике. Это совершенно точно. Этот санкционный удар, может быть, не повлечет за собой не только нокаута, но даже и нокдауна российской экономики. Однако он может привести к такому ослаблению, из-за которого экономика впоследствии может оказаться в нокдауне. До нокаута дело не дойдет, потому что это невыгодно в первую очередь самим западным странам».

Как подчеркнул Остапкович, крупнейшая экономическая санкция для РФ — «это отключение от технологического импорта».

«Это вся микроэлектроника и чипы, — сказал он. — Но наиболее чувствительный удар — это внеэкономический — репутационные потери. Вот самое болезненное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трасс назвала Россию «изгоем на мировой арене» и заявила, что Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины — не восстановлены.