Киев, 25 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. По информации агентства Associated Press, около правительственного квартала в Киеве 25 февраля были слышны звуки стрельбы.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Стрельба

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При этом какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители ряда поврежденных накануне в результате обстрела украинских боевиков домов в регионе переселены в гостиницы Белгорода, поврежденные здания будут восстановлены.