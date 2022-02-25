Ереван, , 12:25 — REGNUM Начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении Артака Давтяна отправили в отставку. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Артак Давтян Mil.am

Указ снятии с должности подписал и. о. президента страны, спикер парламента Ален Симонян.

Давтяна второй раз снимают с этой должности. Первый раз это было в июне 2020 года после того, как он провёл пышную свадьбу сыну, когда в стране ввести карантинные ограничения и призвали отказаться от многолюдных торжеств.

В марте 2021 года Давтяна вернули на должность. Он сменил Оника Гаспаряна, который подписал требование отправить правительство в отставку.

Стоит отметить, что Давтян также проходит по делу о закупке авиационных ракет, которые впоследствии признали непригодными для использования. Он является одним из обвиняемых.