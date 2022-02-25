Москва, , 12:22 — REGNUM В Москве в одном из жилых домов произошёл взрыв, пострадал человек. Об этом 25 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Взрыв Pixabay.com

Происшествие случилось на востоке столице на третьем этаже дома в 5-м проезде Подбельского.

«В квартире повреждены стены, выбило стекла. Один человек пострадал», — приводит агентство слова собеседника.

Источник ИА REGNUM в оперативных службах подтвердил информацию о происшествии, указав, что по предварительным данным произошёл хлопок бытового газа.

Официальной информации о ЧП пока нет.