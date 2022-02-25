Москва, 25 февраля 2022, 12:22 — REGNUM В Москве в одном из жилых домов произошёл взрыв, пострадал человек. Об этом 25 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Взрыв
Взрыв
Pixabay.com

Происшествие случилось на востоке столице на третьем этаже дома в 5-м проезде Подбельского.

«В квартире повреждены стены, выбило стекла. Один человек пострадал», — приводит агентство слова собеседника.

Источник ИА REGNUM в оперативных службах подтвердил информацию о происшествии, указав, что по предварительным данным произошёл хлопок бытового газа.

Официальной информации о ЧП пока нет.