Киев, 25 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из БМП населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 25 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:45 мск — н.п. Новотроицкое — н.п. Докучаевск, выпущено 3 мины калибром 120 мм, 8 выстрелов из БМП-1», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили три мины запрещенным калибром 120 мм в направлении населенного пункта Лозовое в Донецкой Народной Республике.

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