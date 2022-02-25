Мадрид, 25 февраля 2022, 12:05 — REGNUM Главы автономных сообществ Испании, состоящих в «Народной партии» (Partido Popular), поддержали идею главы партии Пабло Касадо о том, чтобы глава правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя политической организации. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо
Альберто Нуньес Фейхоо
PP Comunidad de Madrid

Сам Фейхоо в комментарии для СМИ заявил, что не будет заранее выдвигать свою кандидатуру, и поблагодарил других за поддержку такого предложения.

«Пусть все происходит в нормальном режиме в партии, в которой любой партиец может выдвинуться на пост главы», — сказал Фейхоо.

В свою очередь, главы правительств регионов отметили, что вариант, при котором Фейхоо снимет свою кандидатуру с выборов, как это было в 2018 году после вотума недоверия Мариано Рахою, не произойдёт.