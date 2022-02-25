Мадрид, 25 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Главы автономных сообществ Испании, состоящих в «Народной партии» (Partido Popular), поддержали идею главы партии Пабло Касадо о том, чтобы глава правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя политической организации. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

Сам Фейхоо в комментарии для СМИ заявил, что не будет заранее выдвигать свою кандидатуру, и поблагодарил других за поддержку такого предложения.

«Пусть все происходит в нормальном режиме в партии, в которой любой партиец может выдвинуться на пост главы», — сказал Фейхоо.

В свою очередь, главы правительств регионов отметили, что вариант, при котором Фейхоо снимет свою кандидатуру с выборов, как это было в 2018 году после вотума недоверия Мариано Рахою, не произойдёт.