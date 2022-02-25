Москва, 25 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская в связи с началом спецоперации на Украине предлагает подписчикам пройти её курс личностного роста под названием «Дружба». Она опубликовала соответствующий пост в историях личного Instagram-аккаунта 24 февраля.

Скриншот видео на YouTube Елена Блиновская

В своём курсе за 15 тысяч рублей Блиновская предлагает научиться загадывать желание о мире России и Украины. Пользователи Сети стали критиковать блогера, назвав её «стервятницей» и обвинив в том, что она пытается «нажиться» на страхе людей перед боевыми действиями.

Блиновская ответила на критику в свой адрес. «Это война в собственной голове, для начала. Я — лишь повод слить агрессию», — считает она.

Ранее Блиновская дала интервью журналисту Ксении Собчак. После просмотра записи их разговора многие зрители назвали блогера «инфоцыганкой».