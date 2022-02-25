Мадрид, 25 февраля 2022, 11:51 — REGNUM Испанская «Народная партия» (Partido Popular) объявила о решениях, принятых «единогласно» региональными лидерами в ходе встречи с главой партии Пабло Касадо. Об этом пишет агентство EFE.

Пабло Касадо
Пабло Касадо
European People's Party

Отмечается, что Пабло Касадо было предложено «оставаться на своем посту» до съезда партии, «который состоится 2 и 3 апреля».

Кроме того, по предложению Касадо и единогласной поддержке глав правительств автономных сообществ, состоящих в «Народной партии», пресс-секретарь парламентской группы в Конгрессе депутатов Кука Гамарра будет назначена генеральным координатором партии до проведения съезда.

Источники, знакомые с ходом встречи, объяснили, что на практике это означает, что Касадо не будет заниматься повседневным управлением партией, которое перейдет в руки Куки Гамарры.