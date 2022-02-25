Мадрид, , 11:51 — REGNUM Испанская «Народная партия» (Partido Popular) объявила о решениях, принятых «единогласно» региональными лидерами в ходе встречи с главой партии Пабло Касадо. Об этом пишет агентство EFE.

Пабло Касадо European People's Party

Отмечается, что Пабло Касадо было предложено «оставаться на своем посту» до съезда партии, «который состоится 2 и 3 апреля».

Кроме того, по предложению Касадо и единогласной поддержке глав правительств автономных сообществ, состоящих в «Народной партии», пресс-секретарь парламентской группы в Конгрессе депутатов Кука Гамарра будет назначена генеральным координатором партии до проведения съезда.

Источники, знакомые с ходом встречи, объяснили, что на практике это означает, что Касадо не будет заниматься повседневным управлением партией, которое перейдет в руки Куки Гамарры.