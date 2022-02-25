Великий Новгород, 25 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области госпитализировали 93 человека с COVID-19, что на 56 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 25 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в регионе выявили 530 случаев заражения коронавирусом. Это на 182 случая меньше, чем за 23 февраля. В Новгородской области продолжается спад заболеваемости ковидом.

От COVID-19, как основной причины, скончались за сутки семь человек, что на одного пациента больше, чем за предыдущие сутки. В области отметился рост показателя смертности.

По выздоровлению в Новгородской области выписаны за сутки 762 человека. Это на 85 бывших ковид-больных больше, чем сутками ранее. В регионе растёт число переболевших ковидом.

С начала действия пандемии в Новгородской области выявили 91 634 случая заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 910 человек, а выздоровели 74 698 пациентов.