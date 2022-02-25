Мадрид, , 11:44 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо останется на посту до очередного съезда партии, который состоится 2 и 3 апреля, на котором политик не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. Об этом пишет агентство EFE.

Пабло Касадо Pp.es

Отмечается, что в ходе встречи с членами партии, являющимися также главами правительств в некоторых регионах Испании, Касадо предложил глава правительства автономного сообщества Галисия Альберто Нуньесу Фейхоо баллотироваться на должность председателя.

При этом отмечается, что сам Фейхоо ещё не подтвердил свою кандидатуру.