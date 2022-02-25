Оренбург, 25 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки в ковидные госпитали поступили 174 пациента, что на 73 больше, чем днем ранее. Об этом 25 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах находятся 1142 человека, из них 348 — в тяжелом состоянии, 53 — на искусственной вентиляции лёгких, а 644 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии выздоровели 144 393 оренбуржца, из них 3374 человека — за минувшие сутки. В регионе зарегистрировано 3 707 летальных случаев по причине коронавирусной инфекции, за последние сутки — шесть летальных исходов.