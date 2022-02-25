Донецк, 25 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой Народной Республики погибли двое учителей. Об этом 25 февраля заявил глава администрации города Иван Приходько в телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате обстрела школы №50 погибли двое учителей», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка, который находится на территории Донецкой Народной Республики, с применением артиллерии калибром 122 мм.