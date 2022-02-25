Пермь, 25 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В ковидных отделениях Пермского края лечатся 3550 пациентов. Состояние 341 пермяка медики оценивают как тяжелое. В аппаратам ИВЛ подключены 112 человек. Об этом сообщает 25 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Коечный фонд в регионе свободен на 25,8%. За последние сутки из стационаров в связи с выздоровлением выписали 7350 пациентов. С начала пандемии от болезни оправились 233 170 пермяков. Жертвами заболевания стали 8274 человека, в том числе 23 — за минувшие сутки (24 февраля).

За сутки в регионе проведено 9382 ПЦР-исследования на коронавирус. Выявлено 4052 заражения. С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 305 530 носителей коронавируса.