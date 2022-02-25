Пенза, 25 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 1610 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 404 пациента. В стационары за прошлый день госпитализировали 213 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 25 февраля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 148 421 случай. Выздоровели 102 052 пациента, скончались 5182 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 16 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области до 31 марта включительно продлили действие режима повышенной готовности.

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