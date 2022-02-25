Казань, 25 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки выявили 2545 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 2643 теста. Госпитализировали за прошедший день 339 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 238 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 25 февраля всего зарегистрировано 108 612 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 540 пациентов, скончались 1711 человек. За сутки больничный закрыл 3101 пациент, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 459 тыс. 503 человека.

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