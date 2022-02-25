Киев, 25 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Киев готов вести с Россией переговоры о нейтральном статусе Украины, однако также хочет получить гарантии безопасности. Об этом 25 февраля заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк.

President.gov.ua Михаил Подоляк

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По словам Подоляка, заявление которого приводит РБК, Киев «всегда оставлял и оставляет» возможность для переговоров. При этом он добавил, что считает, что «эти боевые действия нужно прекращать».

«Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами», — добавил глава офиса украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Луганской Республики Денис Пушилин заявил, что многие украинские военнослужащие понимают бесперспективность сопротивления и сдаются.