Сеул, 25 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам принять превентивные меры для обеспечения безопасности граждан страны и минимизации экономических последствий после проведения российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представительницы администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По её словам, Мун Чжэ Ин распорядился оперативно отслеживать ситуацию в Украине и принимать меры через правительственную оперативную группу по урегулированию украинского кризиса.

Ранее глава Южной Кореи сказал, что Сеул присоединится к международным экономическим санкциям против России.

Читайте также: Южная Корея введет санкции против России из-за спецоперации на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите территорий Донбасса от агрессии Украины. Глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.