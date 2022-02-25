Рязань, 25 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения в Рязанской области находится 688 жителей Донецкой и Луганской народных республик. Более половины из них дети, для которых организован досуг, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Занятия с детьми-беженцами из Донбасса

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Среди вынужденных переселенцев — 346 детей, в том числе 152 дошкольника. С ними занимаются волонтёры-аниматоры и сотрудники ближайших учреждений культуры и представители учреждений, в которых организованы пункты временного размещения.

В лечебных учреждениях Рязани проходят лечение и обследование, в том числе связанное с коронавирусом, 62 беженца из Донбасса, среди них 29 детей — они госпитализированы с матерями. Состояние всех пациентов удовлетворительное.