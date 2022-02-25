Симферополь, 25 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Занятия во всех школах Республики Крым отменены 25 февраля в связи с массовым получением сообщений о «минировании» учебных заведений.

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Решение об отмене занятий принято министерством образования Крыма, уточняет «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 февраля в школы Симферополя массово стали поступать сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Также сообщения о минировании поступили в школы Ялты, Феодосии, Бахчисарая, других крымских муниципалитетов.