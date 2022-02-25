Челябинск, 25 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 5135 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Всего в регионе выздоровели уже 229 162 пациента. А выявили с начала пандемии 274 673 случая заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 37 287 человек. А скончались от этой болезни ещё 20 человек.