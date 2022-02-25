Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге лидером по количеству «мусорных» проблем в настоящее время является Колпинский район. Об этом свидетельствуют данные карты на сайте Смольного.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге неделями не вывозят мусор (январь 2022 г.)

Количество мусорных площадок в этом районе города составляет 1001. При этом проблемными являются 94. Такое соотношение приводит к показателю 9,4%, что на сегодняшний день является в Петербурге максимальным значением. К примеру, второе место по проблемности вывоза мусора занимает Выборгский район, там 6,5% проблемных контейнерных площадок.

Карта проблемных районов формируется за счёт обращений граждан на портал «Наш Санкт-Петербург». Корреспондент ИА REGNUM узнал, что именно не нравится жителям Колпинского района.

«Неделю стоит переполненный мусорный контейнер, контейнерная площадка захламлена. В 100 метрах детский сад. Автотранспорт уборке и вывозу не мешает! ужас!» — возмущается Алексей В.

Конечно, прежде всего петербуржцы жалуются на переполненные мусором контейнеры, на пакеты с отходами, которые валяются на земле и не убираются. Также некоторые местные жители сообщали о крысах в районе контейнеров.

Ирина С. также сообщила о переполненном контейнере, но в то же время затронула другую проблему — их нехватку. На площадке стоит один контейнер, мусор в который выбрасывают жители по меньшей мере трёх жилых домов. В результате этого отходы полностью заполняют контейнер за три дня.

В целом, после усиления работы по вывозу мусора ситуация в городе стабилизировалась. Но Невский и Калининский районы до сих пор отмечаются как проблемные.