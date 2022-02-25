Сеул, 25 февраля 2022, 10:34 — REGNUM Банк Кореи инвестировал часть валютных резервов страны в Азиатский фонд зелёных облигаций, созданный Банком международных расчётов (БМР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.
Сумма инвестиций не уточняется.
Зелёные облигации предназначены для сбора средств на поддержку экологических проектов.
В Банке Кореи отметили, что участие в фонде призвано объединить глобальные усилия по борьбе с изменением климата и помочь развитию рынка зелёных облигаций в Азии.
По состоянию на конец января валютные резервы Южной Кореи составили $461,5 млрд, что на $1,6 млрд меньше, чем в декабре 2020 года.
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