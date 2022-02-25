Чебоксары, 25 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Чувашии готовы принять эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Первоначально планировалось прибытие 300 человек, в настоящее время речь идёт о 600 граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 февраля глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Отвечая на вопрос о размещении беженцев из Донбасса, руководитель республики подтвердил, что «мы ожидали и ожидаем поезд» с эвакуированными гражданами.

«Готовы принять такое количество граждан, которые выберут местом временного пребывания Чувашскую Республику», — сказал на пресс-конференции Олег Николаев.

По его словам, в настоящее время речь идёт о размещении 600 человек:

«Мы находимся в режиме ожидания. Ожидали ещё в начале недели, что к нам прибудут 300 человек. Сейчас у нас вводная, что к нам пока планируется прибытие группы из 600 человек, поэтапно».

Глава Чувашии также сообщил, что республика готова оказать всю необходимую помощь беженцам: помимо мест временного размещения и организации питания, решены вопросы оказания медицинской помощи, миграционного учёта, созданию условий для обучения детей.

«Очень радуют и восхищают отклики жителей по участию помощь людям», — сказал Олег Николаев.

Он попросил собрать информацию о добровольцах, которые готовы помогать беженцам, а в Чебоксарах — организовать круглосуточный приём благотворительной помощи и обеспечение складскими помещениями.

«Важно, чтобы мы их [добровольцев] по специальностям распределили. То есть надо собрать информацию в одном месте, затем по отраслям распределить и сформировать для дальнейшей организации», — подчеркнул он.