Москва, 25 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.

Pixel2013 Туризм

«Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей», — сказала она.

По ее словам, поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать, заключила она.

Напомним, ранее в Ростуризма сообщили, что программа туристического кешбэка расширяет и географию туров по России, повышает спрос на «непляжные» направления и типы путешествий — экотуризм, активный отдых, круизы и т. д.

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