Париж, 25 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в ЕС и США, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению», — сказала она в эфире радиостанции RTL.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил российского президента Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.