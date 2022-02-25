Элиста, 25 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков, комментируя специальную военную операцию России, отметил, что Россия — единственная надежда миллионов мирных граждан Донбасса, чья жизнь превратилась в кошмар.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Хасиков также напомнил, что нынешнее руководство Украины пришло к власти с помощью государственного переворота.

«Действия России на Украине — это самозащита от долгих, циничных и последовательно создаваемых нам угроз, от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне», — отметил глава республики.

«Поддерживаю решение нашего Президента Владимира Путина о проведении специальной операции. Мы за справедливость и мир. И для этого нужно быть готовыми показать силу», — подчеркнул Бату Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что специальная военная операция России по защите Донбасса началась утром 24 февраля.