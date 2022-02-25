Биробиджан, 25 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент России и Совет безопасности страны приняли верное решение о начале военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках. Такое мнение высказал руководитель отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Еврейской автономии Сергей Минко. Он уверен, что другого выхода не было, сообщили на странице мэрии Биробиджана в Instagram.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

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«В нашей стране у каждого поколения своя война была, есть и будет. Но грамотные люди поймут, что другого выхода просто не было. Хотя, конечно, больно. Я понимаю, насколько сейчас все переживают. Это коснется чьих-то семей. У многих людей родные и близкие живут на Украине. Я слышу их боль. Но что делать? Терпения набраться надо. И не делать ошибок, которые иногда люди совершают на фоне кухонных разговоров», — посоветовал Сергей Минко.

Он предложил тем, кто не согласен с решением Владимира Путина, не обсуждать вопросы политики, будучи в них некомпетентными и ничего не предпринимая. Такие рассуждения приносят больше вреда, чем пользы, считает руководитель ветеранской организации.

«Запад спокойно жить не может, если у России всё нормально. Им это не нравится, им это не нужно. А мы уже достаточно созрели и выросли, чтобы обеспечивать себе нормальную жизнь. А если кто-то пытается нас поучать, говорить, что мы что-то не так делаем, что мы не должны — это уже кончается плохо, мы это проходили перед Великой Отечественной войной», — напомнил Сергей Минко.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. По объектам инфраструктуры украинской армии наносят точечные удары.