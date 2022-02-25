Больно, но другого выхода не было — о спецоперации в Донбассе
Биробиджан, 25 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент России и Совет безопасности страны приняли верное решение о начале военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках. Такое мнение высказал руководитель отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Еврейской автономии Сергей Минко. Он уверен, что другого выхода не было, сообщили на странице мэрии Биробиджана в Instagram.
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Он предложил тем, кто не согласен с решением Владимира Путина, не обсуждать вопросы политики, будучи в них некомпетентными и ничего не предпринимая. Такие рассуждения приносят больше вреда, чем пользы, считает руководитель ветеранской организации.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. По объектам инфраструктуры украинской армии наносят точечные удары.