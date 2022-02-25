Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Власти Сахалина приняли решение перечислить свой однодневный заработок в фонд помощи беженцам ЛНР и ДНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Читайте также: Гражданам России необходимо быть сплочёнными и солидарными! — мнение

В сборе денежных средств для беженцев примут участие члены регионального правительства, сотрудники органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований.

Деньги будут направлены в единый гуманитарный центр в Ростовской области.

Эвакуированные из ДНР и ЛНР нуждаются в еде, одежде и предметах быта.

Как сообщало ИА REGNUM, самая большая опасность для страны — это насмешки над решениями её руководства и несанкционированные акции «против войны». Об этом написал в своём аккаунте Facebook заместитель председателя комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов, комментируя ситуацию вокруг специальной военной операции на Донбассе.