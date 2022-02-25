Чебоксары, 25 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Чувашии действующие ограничительные меры продлили ещё на неделю. Вопросы о смягчении режима будут приниматься с учётом коллективного иммунитета и соответствия эпидемическим критериям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 февраля на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При обсуждении обстановки вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов обратил внимание на темпы вакцинации от ковида, которые «оставляют желать лучшего». Он призвал «ещё чуть-чуть, ещё немножко напрячься», чтобы достигнуть коллективного иммунитета.

По данным министра, в настоящее время план по вакцинации выполнен на 72,8%, коллективный иммунитет составляет 50,4% (в РФ — 59,7%). Всего привито 45,9% населения Чувашии.

Говоря о регионах, которые отменяют QR-коды, Владимир Степанов пояснил, что там коллективный иммунитет составляет минимум 55%, в отдельных субъектах достигает 84%.

«То есть это регионы, которые могут смело говорить, что есть иммунная прослойка, которая может сдерживать процесс [распространения коронавируса]», — сообщил глава минздрава.

«Коллективный иммунитет — один из главных критериев смягчения ограничений. Наша задача поработать так, чтобы как можно больше людей вакцинировались», — отметил глава Чувашии Олег Николаев.

В числе критериев также уровень заболеваемости, охват тестированием, загруженность коечного фонда.

Действующие ограничения, за исключением возвращения в очный режим обучения учащихся 5 — 8 классов, оставили в прежнем виде.

«Но мы плотно наблюдаем за обстановкой, в том числе за ситуацией по вновь сгенерированным QR-кодам и их влиянием на коллективный иммунитет», — заключил руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с учётом стабилизации эпидемической обстановки принято решение о переводе учащихся 5 — 8 классов, которые учились дистанционно, в очный формат. Это касается четырёх городов: Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли и Канаша.