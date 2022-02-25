Симферополь, 25 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах получили 29 школ города Симферополя утром 25 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.

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«Занятия на сегодня в них отменены. Проверка сообщений проводится профильными специалистами», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 февраля из-за сообщений о минировании были эвакуированы ученики трёх школ. Накануне, 24 февраля, сообщения о минировании поступили в 11 крымских судов.