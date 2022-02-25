Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Ускорение инфляции, обвал фондового рынка, ограничение инвестиционного роста и другие негативные последствия для экономики России в ближайшее время ожидает доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин. Своим мнением он поделился 25 февраля с ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Напомним, США, Евросоюз и другие страны Запада заявили о введении новых жёстких санкций в отношении России после начала специальной военной операции по защите Донбасса от украинских силовиков.

По словам Александра Лякина, в связи с этим макроэкономический прогноз довольно неприятный.

«Плохо будет всем, и нам прежде всего, — пояснил экономист.— Первый, абсолютно непонятный момент, на чём всё это остановится и когда. Хотя о том, что потери для экономики, и не только для неё, будут огромными, сомнений, к сожалению, нет».

Лякин указал, что падение курса рубля, которое сейчас наблюдается, означает ускорение инфляции.

«Обвал фондового рынка, а боюсь мы в самом начале, серьезно ограничит возможности инвестиционного роста. Разрыв хозяйственных связей, проблемы с логистикой — очевидно такой шок, как минимум, серьезно ограничит рост, а как максимум станет триггером для спада», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, Александр Лякин предположил, что цены на нефть и газ, вероятнее всего будут расти, но вводимые ограничения для отечественных компаний вряд ли дадут возможность воспользоваться этой конъюнктурой.

«Вот обвал рубля в последующем может стать не бог весть какой проблемой, если возможности продавать у нас сильно ограничатся, а покупать то, что нужно, станет невозможным. Самое жёсткое, что просматривается во вводимых по отношению к нам санкциях, это технологическая блокада, которая затронет далеко не только военные отрасли и фактически остановит возможность модернизации», — резюмировал эксперт.

Также он отметил, что в сложившейся ситуации, скорее всего, и Восток помогать России не захочет.

«Наверное, исключить 2% мирового ВВП из хозяйственных связей трудно, но еще труднее будет двум процентам мирового ВВП», — подытожил Александр Лякин.