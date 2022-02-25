Токио, 25 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Посол России в Японии Михаил Галузин пообещал ответ Москвы на новые санкции со стороны Токио. Об этом он сообщил 25 февраля на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьёзным», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония в рамках антироссийских санкций заморозила активы банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.