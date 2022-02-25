Киев, 25 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, России так или иначе придется вести диалог с Украиной. Он заявил об этом 25 февраля в своем выступлении, показанном телеканалом «Украина-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

По словам украинского лидера, Москве «все равно рано или поздно придется» начать переговоры с Киевом об окончании боевых действий.

Также Зеленский высказал свое мнение о том, что «чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские миллиардеры после обвала фондового рынка 24 февраля в совокупности потеряли $39 млрд.