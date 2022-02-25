Чебоксары, 25 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом стабилизации эпидемической обстановки принято решение о переводе учащихся 5 — 8 классов, которые учились дистанционно, в очный формат. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данное решение принято 25 февраля на заседании оперативного штаба республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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В ходе обсуждения министр образования Дмитрий Захаров сообщил, что эпидемическая обстановка в образовательных учреждениях «удовлетворительная». По его словам, за неделю количество вновь заболевших ковидом школьников и педагогов сократилось с 200 до 100. На «дистанте» из-за ковида, помимо учащихся 5 — 8 классов в четырёх городах, остаются восемь классов.

«В целом можно констатировать что ситуация близка к стабилизации. Поэтому поддерживаем переход на очный формат обучения», — отметил Дмитрий Захаров.

«Тогда школы переводим полностью на очный формат, за исключением тех отдельных классов, в которых объявлен карантин из-за ковида», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле и Канаше на дистанционном обучении находятся учащиеся 5 — 8 классов. Ученики начальных классов и старшеклассники учатся очно с 14 февраля.