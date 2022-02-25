Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Признав ДНР и ЛНР и начав по их просьбе военную спецоперацию по защите Донбасса, Россия перезапустила геополитику в сторону мира и справедливости. Такое мнение высказал 25 февраля первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Вячеслав Макаров.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

«У олигархическо-бандеровского руководства Украины сбились все настройки. Вот за этой гранью молчание становится преступлением. И Россия не смолчала, а громко заявила на весь мир: «Хватит!» И все присели. Потому что наша Родина в своей тысячелетней истории не раз делала миротворческие шаги, выбирала спасительный путь. Это путь не самый лёгкий, но единственно правильный и верный», — уверен депутат Макаров.

Он также обратил внимание, что действия Запада и марионеточного киевского режима создавали прямую угрозу интересам и национальной безопасности России.

«Не дать развиваться России — вот главная цель США, Англии и их союзников. Им не нужна сильная Россия. А мы не должны позволить убивать наших соотечественников, наших близких, братьев и сестёр, наших дочерей и сыновей! Мы всегда побеждали, потому что мира хотели больше чем войны. В этот раз будет так же», — подчеркнул единоросс.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России вместе с подразделениями ДНР и ЛНР, проводят специальную операцию по освобождению Донбасса и демилитаризации Украины.