Анкара, 25 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Проблем в поставках газа из России в Турцию в связи с ситуацией на Украине нет, но цены могут вырасти. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Есть определенные договоренности с Газпромом, все идет по контракту, проблем в поставках нет», — цитирует его TGRT Haber.

Вместе с тем, добавил он, ситуация на Украине может отразиться на ценах на газ.

«Цены могут вырасти», — заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, даже в случае полной остановки поставок газа из России, этой зимой у Евросоюза будет достаточно газа.