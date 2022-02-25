Барнаул, 25 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 25 февраля за сутки выявлены 3250 новых носителей (на 97 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 4747 до 9214 (+4467 за сутки).

Zoheir Seidanloo Коронавирус. Дезинфекция

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:29 451 (на 120 за сутки) и 182 141 (на 2897 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных осталось прежним 524 (0 за сутки). Из них 180 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9347 человек, причём 21 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2723 жителей края (-88 за сутки). Кроме этого, 280 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+9 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 27 093 зараженных коронавирусом (+377 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 225 887 человек, выздоровел 186 981 человек (+ 4823 за сутки).

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