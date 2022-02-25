Барнаул, 25 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 25 февраля 2022 года вакцинированы 1 340 899 человек (+110 за сутки). Из общего числа привитых 57 711 жителей региона получили первую прививку (на 117 меньше, чем сутками ранее).

Donland.ru Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составило 1 196 220 (+213 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 86 968 ревакцинированных (+14 за последние сутки). Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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