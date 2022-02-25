Москва, 25 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Центральный банк России и правительство РФ окажут любую необходимую финансовую поддержку банкам в рублях и иностранной валюте, попавших под санкции западных государств, сообщается 25 февраля на сайте регулятора

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Все операции банков в рублях будут предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте.

Отмечается что российские банки сохраняют высокий запас устойчивости. Более 80% баланса каждого банка номинирована в рублях. При этом ЦБ готов задействовать дополнительные меры для обеспечения непрерывной деятельности банков.

Как сообщало ИА REGNUM, под санкции США попали такие крупные банки как ВТБ, «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» Сбер» и др.

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