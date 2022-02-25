Джакарта, 25 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии попросило индонезийских граждан, проживающих на Украине, быть бдительными, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Мы просим индонезийских граждан повысить бдительность и немедленно собраться в посольстве Индонезии. Посольство Индонезии также помогает забрать тех, у кого есть проблемы с транспортом», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

На данный момент на Украине находится 148 граждан Индонезии. В посольстве Индонезии в Киеве уже собрались 72 гражданина Индонезии. МИД Индонезии также провело онлайн-встречу с гражданами Индонезии на Украине, чтобы объяснить шаги по защите индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии раскрыло планы по эвакуации 138 индонезийских граждан, которые в настоящее время находятся на Украине.