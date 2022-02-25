Якутск, 25 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Самая большая опасность для страны — это насмешки над решениями её руководства и несанкционированные акции «против войны». Об этом написал в своём аккаунте Facebook заместитель председателя комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов, комментируя ситуацию вокруг специальной военной операции на Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«В такое время вокруг нашего Отечества необходимо быть сплоченными! Независимо от национальности, идеи и веры всем россиянам необходимо быть солидарными! Некоторые открыто смеются над решениями страны, «разочарованы» или приглашают народ к несанкционированным акциям «против войны». Пятая колонна была и есть самой большой опасностью для государства. «Звезды» шоу-бизнеса, эстрады, тв и блогеры, начали активный флешмоб против якобы «агрессии». А где они были, когда фашисты начали убивать мирных жителей с 2014 года? ООН считает, что жертвами режима стали более 14 000 жителей Донбасса. Где были блогеры, когда заживо сожгли 48 человек в Одессе? Где были пацифисты (которые вчера попытались помитинговать), когда США и Запад нападали на Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию, Сербию и другие страны? Раз стали идейными пацифистами, надо быть против всех конфликтов, а не выборочно. Двойные стандарты в тренде?» — удивлён Савва Михайлов.

Он также напомнил об унижении ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы. По словам заместителя председателя комитета Якутии по занятости населения, «фашиствующие элементы регулярно нападают на общественников, которые выступают за мирное сосуществование с братской Россией».

«8 лет терпели, и ждали дипломатического решения, но Киев все сделал, чтобы обострить ситуацию, продолжал геноцид своего народа. Ещё ждать?», — констатировал Савва Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не может примириться с тем, что её братский народ попал в руки неонацистов, а потому выступает за денацификацию Украины, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина.