Гражданам России необходимо быть сплочёнными и солидарными! — мнение
Якутск, 25 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Самая большая опасность для страны — это насмешки над решениями её руководства и несанкционированные акции «против войны». Об этом написал в своём аккаунте Facebook заместитель председателя комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов, комментируя ситуацию вокруг специальной военной операции на Донбассе.
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Он также напомнил об унижении ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы. По словам заместителя председателя комитета Якутии по занятости населения, «фашиствующие элементы регулярно нападают на общественников, которые выступают за мирное сосуществование с братской Россией».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия не может примириться с тем, что её братский народ попал в руки неонацистов, а потому выступает за денацификацию Украины, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина.