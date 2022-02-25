Астана, 25 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета 25 февраля встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Ожидается, что встреча продлится около часа, после чего участники совета сделают совместное фото, пишет РИА Новости.

Также на пятницу, 25 февраля, запланировано заседание межправительственного совета в расширенном составе. На повестке дня — обсуждение текущего состояния, перспектив и направлений устойчивого экономического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планируется, что главы правительств России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии уделят особое внимание вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.

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По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.

Напомним, 24 февраля в Нур-Султане премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в заседании узкого состава межправительственного совета. Кроме того, у Мишустина состоялись двусторонние встречи с коллегами из Казахстана — Алиханом Смаиловым, Киргизии — Акылбеком Жапаровым и Белоруссии — Романом Головченко. На них главы правительств подводили итоги и обсуждали направления сотрудничества. По итогам встреч был подписан ряд документов.