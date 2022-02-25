Петропавловск-Камчатский, 25 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Защищая жителей ЛНР и ДНР — мы защищаем Россию, так прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Донбассе председатель думы Петропавловска-Камчатского Галина Монахова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Сегодня внимание всей нашей страны приковано к событиям происходящим в Луганской и Донецкой республиках. События очень не простые, тяжелые, но они необходимы. Потому что там проживает более 800 тысяч славян, которые восемь лет подвергались гонениям, уничтожению. И защищая их — мы защищаем Россию», — сказала она на видео, которое выложила на своей странице в ФБ.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор состоялся между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером России Владимиром Путиным по инициативе французской стороны, которую об этом попросил украинский лидер Владимир Зеленский.