Иркутск, 25 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 25 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7982 человек, причём 14 (-2) из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 237 693 (+2402 за сутки).

Госпитализированы 3791 (-8 за сутки). В то же время излечились 186 226 пациентов (+4758 за сутки).

Ещё 632 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+12 за сутки).

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