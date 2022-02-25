Киев, 25 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ). Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе НБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Уточняется, что утром 25 февраля правлением украинского Нацбанка были внесены соответствующие изменения в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».

Кроме того, этим постановлением также вводится запрет на выполнение обязательств перед физическими и юридическими лицами, которые находятся в России или в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвилиназначила внеочередное заседание парламента на 25 февраля.