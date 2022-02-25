Кемерово, 25 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 февраля, медицинскую помощь получают 18 440 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 19 392 пациента, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 826 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время пять пациентов скончались, 1773 человека.

Всего в регионе зарегистрировано 142 031 случай заражения коронавирусом, 121 491 человек выздоровел, 2100 пациентов скончались.