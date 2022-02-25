Брюссель, 25 февраля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Саммит, посвящённый ситуации на Украине, созывает Североатлантический военный альянс (НАТО). Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба альянса.

Nato.int Йенс Столтенберг на саммите НАТО

Встреча глав государств и правительств стран-членов НАТО состоится 25 февраля 2022 года в онлайн-формате. Председательствовать на заседании будет генсек НАТО Йенс Столтенберг, ключевой темой саммита станет ситуация на Украине.

По итогам саммита состоится пресс-конференция.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек НАТО Столтенберг позвал на саммит по Украине представителей Финляндии и Швеции, стран, не являющихся членами альянса.