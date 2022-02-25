Киев, 25 февраля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Телефонный разговор, посвященный новым санкциям против России, провели в формате «2+2» глава МИД Великобритании Лиз Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес с их украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства Украины написал 25 февраля на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

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Он подчеркнул, что переговоры между Лондоном и Киевом в такой форме состоялись впервые. Стороны также обсудили поставки Британией вооружений на Украину. По словам Кулебы, британские власти работает по обоим вопросам «очень интенсивно».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министрами обороны других стран НАТО, а также ряда других европейских государств, являющихся партнерами США.