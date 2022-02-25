Якутск, 25 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Россия не имеет права дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленных на уничтожение страны. В этом уверен член общественной палаты Якутии, директор ООО «Ленаводсервис» и вице-президент федерации дзюдо Якутии Вячеслав Литавин. Его мнение опубликовано на сайте региональной общественной палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Как сказал глава государства Владимир Владимирович Путин, «целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду». И это действительно так! Россия не может чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине», — сказал общественник.

Он уверен, что если бы Россия продолжала терпеть убийства русскоязычных людей, то народ нашей страны просто не смог бы себе этого простить.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную военную операцию Россия начала 24 февраля. По объектам инфраструктуры украинской армии наносят точечные удары.